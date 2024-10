Reunião discute a realização da Taça Universitária de São Carlos

Crédito: Divulgação

Representantes das secretarias municipais de Segurança Pública e Defesa Social, Transporte e Trânsito, do Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, da Polícia Militar, Policia Militar Rodoviária, Departamento de Estradas e Rodagens (DER), Vigilância Sanitária e da Guarda Municipal se reuniram na tarde desta quarta-feira, 16, no 38º Batalhão da Polícia Militar, se reuniram com os organizadores da Tusca (Taça Universitária de São Carlos) para discutir a realização do evento.

Durante a reunião foram discutidos pontos de estratégia para segurança, estacionamento, transporte, localização de ambulâncias, alvarás, segurança nas festas, jogos, alojamentos, entre outros pontos.

O evento, que está em sua 45ª edição, contará com equipes médicas particulares, ambulatórios e espaço de acolhimento com psicólogos, central de monitoramento com câmeras de segurança para atender os participantes.

O secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Samir Gardini, informou que a Guarda Municipal, como faz todos os anos, novamente estará apoiando o trabalho do Departamento de Fiscalização e dos agentes de trânsito.

Já o diretor de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, informou que existe um manual de procedimentos formulado pelo Departamento de Fiscalização e pelo Promotor de Justiça, Sérgio Domingos de Oliveira, que estipulam as exigências a serem cumpridas pela empresa organizadora do evento. “Todas as regras deverão ser cumpridas, isso já fica acordado entre as partes”.

