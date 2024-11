Reunião debate horário de trabalho dos professores

Compartilhar no facebook

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Educação (SME) informa que diante da alteração do horário da jornada de trabalho dos professores do Estado, a SME e a Diretoria Regional de Ensino se reuniram nessa quarta-feira, 13, buscando garantir a viabilidade do acúmulo para os professores que possuem vínculo junto aos dois entes.

“Para garantir que nossos professores consigam manter ambos empregos a Secretaria Municipal de Educação buscará amparo legal em regramento próprio para, durante a atribuição, possibilitar o acúmulo desses profissionais”, ressalta a secretária municipal de Educação Paula Knoff.

A Diretoria Regional de Ensino informou os horários das escolas, e reforçou a necessidade de 15 minutos garantidos para o deslocamento dos professores.

Confira os horários do Estado e Município:

Horário do Estado:

Manhã: 7h-12h20

Tarde: 12h40 - 18h00

Horário do município

Manhã: 7h - 12h

Tarde integral: 12h - 17h

Tarde parcial: 13h - 18h

