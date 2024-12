Bom Prato - Crédito: divulgação

Os restaurantes do programa Bom Prato, do Governo do Estado de São Paulo, terão alterações no funcionamento durante o período de Natal.

Hoje, 25/12 (quarta-feira), todas as unidades estarão fechadas.

- 26 e 27/12 (quinta e sexta-feira): Retorno ao funcionamento normal:

- Café da manhã: a partir das 7h.

- Almoço:10h30 para idosos e 11h para o público geral.



O Bom Prato oferece refeições acessíveis e nutritivas, atendendo a população com preços populares.

