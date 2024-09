Representantes do Rotary - Pinhal visitam a Santa Casa para acompanhar os avanços da nova UCIN

Crédito: Comunicação Santa Casa

Nesta quarta-feira, 25, a Santa Casa de São Carlos recebeu a visita de representantes do Rotary Clube de São Carlos - Pinhal para acompanhar os investimentos realizados na nova Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (UCIN) da instituição. O provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Junior, ao lado do vice-diretor técnico, Dr. Flavio Guimarães, e da gerente de relações institucionais, Ariellen Guimarães, recebeu o presidente do Rotary Club de São Carlos, Euclides Matheucci Júnior, o governador do Distrito 4540 do Rotary Internacional, José Roberto Malfara, e o tesoureiro do Rotary Club de São Carlos - Pinhal, César Santicioli.

O Rotary Club está doando oito leitos para a nova UCIN, cuja construção foi recentemente concluída com o apoio da empresa Bandeirantes. Atualmente, a Santa Casa está na fase de aquisição dos equipamentos necessários para que a unidade entre em funcionamento, oferecendo um serviço essencial para São Carlos e região.

O provedor da Santa Casa destacou a importância da parceria com o Rotary Club para a concretização desse projeto. “A atuação do Rotary sempre foi marcada por ações de grande impacto social, e mais uma vez estamos vendo esse apoio inestimável. A doação desses leitos é fundamental para garantir a estrutura necessária ao atendimento dos recém-nascidos em nossa nova UCIN”, afirmou Morillas Junior.

O governador do Distrito 4540 do Rotary Internacional, José Roberto, também ressaltou a relevância do trabalho conjunto. “Para o Rotary, é uma grande satisfação poder colaborar com instituições como a Santa Casa, que têm um papel tão importante para a comunidade. Estamos comprometidos em ajudar a fortalecer essa estrutura e garantir que as crianças recém-nascidas da região tenham acesso a cuidados de qualidade”, declarou Malfara.

A nova Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal está sendo equipada para entrar em funcionamento em breve, proporcionando um ambiente especializado para o tratamento de bebês prematuros e de risco.

