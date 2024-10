Redes sociais e site do SCA registram grande audiência durante cobertura das eleições

SIGA O SCA NO

08 Out 2024 - 14h13

08 Out 2024 - 14h13 Por Da redação

Crédito: divulgação

O São Carlos Agora foi mais uma vez destaque na cobertura das eleições municipais. Além das notícias publicadas no portal, o jornal também realizou entradas ao-vivo através do Facebook mostrando a votação e a expectativa de cada um dos candidatos à Prefeito, além da movimentação nas sessões e no cartório eleitoral.

A cobertura que começou logo quando as sessões abriram às 8h, se estendeu até a comemoração dos vitoriosos, quando entrevistamos em primeira mão Roselei Françoso e Netto Donato, eleitos vice-prefeito e prefeito de São Carlos.

A nossa página no Instagram também foi atualizada com notícias e vídeos em tempo real das eleições. Somente nesta rede social, foram mais de 1,5 milhões de visualizações durante o domingo. O nosso perfil lidera com 159 mil seguidores.

No Facebook, onde o portal conta com 237 mil seguidores, foram pouco mais de 100 mil visitas no dia das eleições.

No portal de notícias São Carlos Agora o acesso também foi intenso. Somente no domingo foram 342.595 visualizações (page views) geradas por leitores que buscavam notícias sobre as eleições. Os números são do Google Analytics, que faz aferição da audiência em sites na internet.

Agradecemos a todos, pois o trabalho é feito para cada um de vocês.

