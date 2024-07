Rede social criada para fortalecer a comunidade UFSCar completa um ano

SIGA O SCA NO

A Alumni UFSCar, plataforma online criada para conectar estudantes, professores, técnicos administrativos e profissionais formados (egressos), com o intuito de fortalecer a comunidade universitária, está completando um ano e já conta com 4.714 pessoas cadastradas, em mais de 40 países.

Reencontrar aquele colega de turma que você não nunca mais viu. Ter acesso a vagas no mercado de trabalho. Identificar estudantes de graduação com potencial para fazer parte da sua empresa. Ou divulgar eventos da universidade. Essas são algumas das muitas possibilidades oferecidas pela plataforma. Ao longo de um ano, a Alumni UFSCar publicou mais de 400 vagas de emprego, estágio e trainee.

Eduardo Bermudes, profissional de marketing digital, aproveitou uma dessas oportunidades. Logo depois de concluir a graduação na UFSCar, ele ingressou na rede social, onde conheceu outra egressa que estava montando uma empresa de edição de vídeo em Portugal e os dois fizeram uma série de trabalhos em parceria. Atualmente, Eduardo trabalha com edição de áudio, masterização e composição. “Quando a gente sai da universidade e está nesse estágio inicial na carreira, é muito difícil conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho. Então, poder contar com uma “ponte” como a Plataforma Alumni, foi fundamental”, relata.

A estudante de Engenharia de Produção e Presidente da Empresa Júnior “Produção Jr”, Maria Fernanda Furtado, descobriu a rede social exclusiva da UFSCar por indicação de um veterano da graduação e, desde então, tem usado a plataforma. “Eu uso bastante para pesquisar pessoas que já fizeram parte do meu curso e do meu grupo de extensão. É uma iniciativa importante, já que possibilita essas conexões. Acredito que se for mais divulgada e tiver seu uso mais incentivado na graduação, terá ainda mais resultados”, afirma.

A Alumni UFSCar foi idealizada e é gerida pelo Núcleo de Apoio à Indissociabilidade entre Inovação, Ensino, Pesquisa e Extensão (NAIIPEE), ligado à Fundação de Apoio à UFSCar (FAI). De acordo com o Diretor, Targino de Araújo Filho, a plataforma fortalece o relacionamento da universidade com os seus ex-alunos ao criar essas oportunidades de reencontro e de networking. “Com isso, conseguimos ter acesso a informações qualitativas do universo profissional dos egressos e isso nos ajuda a ter subsídios para mensurar a qualidade da formação oferecida pela universidade”, afirma.

Para o Pró-Reitor de Graduação da UFSCar, Daniel Leiva, a rede social permite ter elementos para aprimorar os cursos de graduação e pós-graduação. “Justamente por isso é que a plataforma é parte da política de egressos, que já está finalizada e que vai ser lançada em breve”, declara.

Para celebrar o aniversário, a Alumni UFSCar conta agora com algumas novidades já implementadas. Uma delas é a criação da funcionalidade “Comunidades”, de acordo com os interesses, cursos e eventos em comum dos cadastrados.

O professor Edenir Rodrigues Pereira Filho, Coordenador do Programa de Pós-Graduação Profissional em Química, entende que a interação via redes sociais, como a Alumni, é fundamental para que as pessoas tenham conhecimento sobre tudo o que é produzido dentro da universidade. Por isso, ele faz postagens semanalmente. “É papel da universidade, além de produzir o conhecimento científico, divulgar os resultados, entendendo que resultado pode ser um artigo, uma tese, uma patente ou um profissional mais bem qualificado”, ressalta. Para ele, a Plataforma Alumni ainda tem muito potencial de expansão: “nós temos muitas empresas na região com base tecnológica e nós oferecemos o mestrado profissional justamente para capacitar pessoas. A Alumni pode se tornar um meio interessante para consolidar essas conexões”.

