Rede de esgoto danificada causa incômodo a moradores no Aracy

Crédito: Divulgação

Moradores residentes na rua Orlando Tavoni (região do numeral 130) No Cidade Aracy 2 entraram em contato com o São Carlos Agora na manhã desta quinta-feira, 3, para denunciar um problema que consideram de saúde pública e ainda, que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) não estaria tomando as providências necessárias.

Via WhatsApp uma dona de casa disse que a rede de esgoto estaria vazando dentro de sua moradia e que dejetos são lançados no banheiro a pelo menos dois dias. “Se chover estou ferrada e casa ficará inundada”, previu.

Paralelamente, ela disse que a rede de esgoto de uma casa vizinha a sua teria estourado há três semanas que e a autarquia não toma nenhuma providência.

“Entramos em contato com o Saae e nada. Uma água fétida escorre pela sarjeta durante todo esse tempo e tenho crianças. Fico com receio de que elas fiquem doentes, pois até rato morto já saiu do esgoto. Espero que, com a ajuda do SCA isso seja resolvido”, finalizou.

Mande seu recado (sempre com uma foto) para o email faleconosco@saocarlosagora.com.br ou pelo WhatsApp 16 99963-6036.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também