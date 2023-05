Reabertura do Museu da TAM é adiada

SIGA O SCA NO

Costellation da Pananair do Brasil, uma das aeronaves que eram expostas no antigo museu em São Carlos - Crédito: arquivo SCA

Quem estava ansioso pela reabertura do Museu Asas de um Sonho, conhecido também como Museu da TAM terá que esperar mais um pouco. Em março, a administração pública municipal anunciou aos quatro cantos que o museu seria aberto ao publico neste mês de maio, porém será adiada.

Segundo Luís Antônio Garmendia, secretário adjunto do Trabalho, Emprego e Renda e um dos articuladores da reabertura do museu, o atraso se deve devido a adequações de documentos entre a Prefeitura Municipal e a direção Associação Asas de um Sonho, João Amaro.

Garmendia lembrou que o museu foi aberto ao público em novembro de 2006, fechou em 2008 para reforma, reinaugurou em 2010 e encerrou novamente as atividades em 29 de janeiro de 2016.Ele disse que tudo está sendo feito com respaldo jurídico, para que o projeto tenha sustentabilidade e não venha a ser fechado novamente.

Ainda de acordo com secretário adjunto, o documento final selando o acordo deve ficar pronto em três semanas. Após, será realizada a licitação pública que pode demorar de 20 dias a três meses. “A gente trabalha com a possibilidade otimista [de reabertura] para começo de setembro”.

O investimento por parte da Prefeitura de São Carlos para a manutenção do Museu deve ser de aproximadamente R$ 700 mil por ano.

O Museu da TAM é considerado o maior da América Latina no segmento de aviação, e o maior acervo particular do mundo.

