Raízen realiza operação de limpeza em canaviais de Ibaté e São Carlos

Crédito: divulagação

Na última terça-feira (2), a Raízen, por meio do Bioparque Serra e do programa VOAR (Voluntários em Ação Raízen), fez uma operação de limpeza nos canaviais de Ibaté e São Carlos (SP). A coleta de resíduos domésticos contou com 39 voluntários do time agrícola da Companhia e ocorreu em duas propriedades que recebem muito descarte irregular por parte da população.



Além de contribuir com a redução do potencial de incêndios, muito comum neste período do ano e com as evidências de mudanças climáticas, a limpeza voluntária realizada pela Raízen ainda contribui para deixar as áreas adequadas para as plantações. O total de 11.040 quilos recolhidos pela Raízen foi descartado em um aterro sanitário autorizado pela Prefeitura de Ibaté.



“A iniciativa do VOAR não só ajuda a desenvolver a cadeia de valor, mas também oferece experiências incríveis para as equipes e comunidades, criando uma rede de solidariedade. E, ao limpar os canaviais, ajudamos a evitar possíveis incêndios nas áreas de lavoura.” pontua Antônio Marcos, coordenador administrativo do Bioparque Ibaté.



Há mais de 10 anos, a Raízen luta no combate a incêndios em canaviais, com equipes especializadas e treinadas. A colheita mecanizada dispensa o uso do fogo. Ainda assim, incêndios continuam ocorrendo todos os anos. O tempo seco e as temperaturas altas dificultam. Mas, quando somados a lixo, entulho e restos de podas abandonados em terrenos baldios, uma simples bituca acesa ou um balão podem trazer prejuízos incalculáveis. A queimada afeta o ecossistema e a qualidade da terra, prejudicando os plantios futuros. A fumaça compromete ainda a qualidade do ar, a capacidade respiratória, a visão, pode provocar acidentes, pode acabar com vidas.



Em situações de urgência relacionadas a incêndios, é fundamental acionar os serviços de emergência adequados. Para incidentes envolvendo incêndios em canaviais, deve-se contatar o Corpo de Bombeiros pelo número 193 ou acessar a Central contra Incêndios da Raízen por meio do número 0800 770 22 33. Este serviço está disponível para colaboradores, comunidades locais, fornecedores, parceiros, associações e qualquer pessoa que identificar um incêndio em áreas de plantio de cana-de-açúcar.

Da assessoria de imprensa

Leia Também