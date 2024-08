Confira a programação da Quaresma de São Miguel Arcanjo que começa nesta quinta-feira (15)

A quaresma São Miguel Arcanjo começa nesta quinta-feira, 15 de agosto, e vai até 29 de setembro, rumo a festa dos Santos Arcanjos.

Como Participar(Quaresma)

Preparação

Para participar da Quarentena (Quaresma) de São Miguel, os fiéis devem se preparar espiritualmente, escolhendo uma penitência para oferecer durante os 40 dias. É comum acender uma vela abençoada diariamente diante de uma imagem de São Miguel e realizar as orações prescritas.

Oração Diária

A oração diária durante a Quarentena(Quaresma) inclui três partes principais:

Oração Inicial: Invocação a São Miguel e pedido de proteção.

Ladainha de São Miguel Arcanjo: Uma série de invocações pedindo a intercessão do arcanjo.

Consagração: Uma oração final de entrega e confiança na proteção de São Miguel.

Sob a orientação espiritual do pároco Padre Éverson Cristiano Andrade do Prado, a quaresma de São Miguel terá seu momento espiritual próprio. Serão celebradas na Igreja Matriz São Miguel Arcanjo que fica na rua Antonio Gigliote nº 285 no Jardim Tangará.

Durante 40 dias, as missas diárias acontecerão de segunda a sexta às 18h30 e aos sábados as 18h e também serão transmitidas pelas redes sociais da paróquia. Já a celebração da quaresma de São Miguel acontecerá às 19h30 durante a semana e aos sábados as 19h.