Quando vai chover no estado de São Paulo? Frente fria está chegando; veja quando

Sexta-Feira (13/09) e Sábado (14/09)



Tempo estável com predomínio de sol, névoa seca, com temperaturas elevadas, baixa umidade relativa do ar e sem previsão de chuva em todas as regiões do estado de São Paulo.

Domingo (15/09)



Uma frente fria atinge o estado de São Paulo através das regiões oeste e sul, durante o domingo. No decorrer do dia, essa frente fria fará com que as cidades das regiões sul e costeira do estado tenham uma diminuição na temperatura, aumento da nebulosidade, ocorrência de chuva e valores maiores da umidade do ar.

Segunda-feira (16/09)

Frente fria desloca-se para o centro-leste do estado de São Paulo, durante a segunda-feira. As condições se mantém com temperaturas em declínio, aumento da nebulosidade, ocorrência de chuva e aumento também da umidade do ar. (fonte IPMET)