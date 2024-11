Próximos dias serão marcados por pancadas de chuva e queda nas temperaturas

Pancada de chuva sobre São Carlos - Crédito: SCA

Os próximos dias podem ser marcados por temporais em pontos isolados do estado de São Paulo. Em São Carlos pode chover forte já nesta quarta-feira, mas os maiores acumulados estão previstos para quinta-feira. Confira a previsão do tempo.

Quarta-feira (20/11)



A presença de baixas pressões no interior do continente e a aproximação de uma nova frente fria, ocasionará aumento da nebulosidade e ocorrências de chuvas com trovoadas isoladas no estado de São Paulo.

Quinta-feira (21/11) e Sexta-feira (22/11)



Sistema de baixa pressão sobre o continente e o deslocamento da frente fria pelo oceano, próximo ao litoral do estado de São Paulo, mantendo a condição de instabilidade com formação de muita nebulosidade e chuvas. Temperaturas em ligeiro declínio. (Fonte IPMET)

