Promoções de janeiro devem aumentar vendas no comércio de São Carlos

O comércio na Região Central de São Carlos: lojistas recorrem a promoções, liquidações e saldões para desovar estoques e fazer caixa

O mês de janeiro é marcado por ações de marketing voltados para promoções e liquidações de produtos em geral para atrair o consumidor. Com o crescimento dos níveis de emprego, inclusive em São Carlos, as expectativas são de crescimento nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado.

Segmentos como eletrônicos, moda e produtos para o lar, comumente, são oferecidos após a Black Friday no finalzinho de novembro e do Natal, com descontos que podem chegar a 70%.

A presidente da ACISC (associação Comercial e Industrial de São Carlos), Ivone Zanchin, afirma que janeiro pode ser bom para os lojistas, desde que desenvolvam campanhas de vendas inteligentes. ““Janeiro exige equilíbrio tanto dos consumidores quanto dos comerciantes. Para o comércio, é fundamental ajustar os estoques e buscar soluções para manter o fluxo de caixa saudável. Já para os consumidores, o início do ano é o momento de avaliar as prioridades e reorganizar as finanças para não comprometer o orçamento com o peso dos gastos acumulados”, comenta.

Segundo ela, a expectativa é boa. “Com campanhas bem estruturadas e descontos atrativos, consigamos aumentar o volume de vendas neste início de ano, mesmo diante dos desafios econômicos típicos desse período. É um momento de planejamento estratégico tanto para empresários quanto para consumidores”, reflete Ivone.

O economista da FecomercioSP, Thiago Carvalho: “O comércio adota estratégias para alavancar as vendas, seguindo a tendência do período de final de ano, estendendo mais um pouco esta fase de vendas aquecidas”

MÊS DOS SALDÕES

O economista Thiago Carvalho, assessor da FecomercioSP, explica que janeiro é um mês tradicionalmente conhecido por promoções, saldões e ações de queima de estoques pelo comércio varejista que trazem boas opções de compra para os consumidores. “Isso ocorre porque janeiro costuma ser um fraco em relação ás vendas. Isso porque o setor varejista acaba competindo com as contas de início de ano, como IPVA, IPTU e material escolar. E também as férias. É um período de férias, onde muitas famílias reservam os recursos para o turismo, lazer e outros tipos de serviços. O comércio, então, adota estas estratégias para alavancar as vendas, seguindo a tendência do período de final de ano, estendendo mais um pouco esta fase de vendas aquecidas. Além disso é uma ótima oportunidade para vender o estoque que restou da Black Friday e do Natal”, destaca ele.

Segundo Carvalho, é fundamental para os lojistas promoverem ações de marketing para desovar estoques. “A gente sabe que estoque parado é dinheiro parado. Com os juros elevados como temos atualmente, é fundamental desovar os estoques para manter a saúde financeira da empresa”, destaca ele.

Carvalho orienta os consumidores a aproveitarem e comprarem produtos antes que eles incorporem a alta do dólar. “ Por fim, um recado para os consumidores. Observando esta alta do dólar como tivemos nos últimos meses, o varejo vai reabastecer os estoques e aqueles que trabalham com produtos importados tem a tendência deque esta alta do dólar deixar estes produtos mais caros. Então, todos devem aproveitar estes saldões de janeiro pode ser a última oportunidade para consumidores aproveitaram os preços antigos sem os repasses da alta do dólar”, conclui ele.

PLANEJAMENTO PARA LOJISTAS E CONSUMIDORES

Para o economista Elton Casagrande, os meses de dezembro e janeiro têm significados totalmente diferentes para comerciantes e consumidores. Ele reflete que dezembro tem toda a carga de ser um mês de festividades, reunião de família e eventos religiosos, onde o comércio aposta em vendas em alta com a troca de presentes e o pagamento do décimo terceiro salário, abonos e premiações, como pagamento de PLR. “Em dezembro, as expectativas são acima da média em relação aos meses anteriores”, destaca ele.

Segundo ele, no mês de janeiro, o comportamento dos consumidores precisam avaliar o seu endividamento a partir do seu comportamento econômico após as compras de dezembro. “É preciso avaliar empréstimos bancários e parcelamentos de compras e até de viagens em cartão de crédito. Isso eleva a tensão com relação ao vencimento de tributos, como IPVA e IPTU que começam a ser pagos já em janeiro e também matrículas escolares em escolas particulares, além de material escolar”, destaca.

“Do lado dos empresários a preocupação é desovar os estoques e aumentar o giro de mercadorias para arcar com as despesa com encargos trabalhistas com trabalhadores contratados a partir de outubro e também os impostos paras lojistas que pagam aluguel. O que vai predominar uma expectativa de aumento de vendas ainda num mês de férias e com o calor ainda do fim de ano. Mas em janeiro temos uma avaliação mais ponderada dos gastos da família. As pessoas têm que organizar e planejar o orçamento doméstico e empresarial. Quanto antes fizer isso melhor. Novembro, dezembro e janeiro são meses de muitos gastos”, alerta Casagrande.

O Sebrae alerta que a promoções e liquidações do mês de janeiro são uma ótima oportunidade para atrair clientes, renovar os estoques e aumentar as vendas. Para ter um desempenho positivo nos saldões de início de ano, o Sebrae destaca ser necessário um planejamento eficaz, com identificação dos produtos ou serviços que estarão em oferta.

Além disso, o empreendedor pode oferecer benefícios diferenciados, apostar no visual, criando lojas ou vitrines com displays chamativos para itens de liquidação, oferecendo benefícios extras como frete grátis, brindes ou descontos.

Os empreendedores devem ficar atentos também para a estratégia pós liquidação, com avaliação dos resultados, análise das vendas, do giro do estoque, o retorno obtido com o investimento em marketing e preparação para o próximo ciclo com os resultados. “Agindo assim, empreendedores ajustam suas estratégias para futuras promoções. Com planejamento e organização é possível transformar as liquidações de janeiro em ótimos resultados”, concluiu.

