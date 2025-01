Projeto que incentiva engenharia para meninas é aprovado

O projeto "Engenharia por Elas", coordenado pelas professoras Silvana De Nardin e Margot Milani, do Departamento de Engenharia Civil (DECiv) da UFSCar, foi contemplado no edital CNPq - Meninas nas Engenharias. Este projeto de alcance nacional envolve professoras doutoras de seis universidades federais e um instituto federal, abrangendo as regiões Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil. A diversidade geográfica e cultural permite que o projeto atenda às particularidades de cada região, desenvolvendo soluções que considerem as especificidades locais e criando um ambiente mais inclusivo para as participantes.



O principal objetivo do projeto é despertar o interesse e garantir a permanência de meninas da rede pública de ensino em cursos de Engenharia, com ênfase em Engenharia Civil, um campo tradicionalmente dominado por homens. Para isso, o projeto oferece mentorias, oficinas, palestras e atividades lúdicas, visando inspirar e motivar as jovens a ingressarem e permanecerem nas Engenharias.



Com um orçamento de R$ 1,2 milhão, o projeto distribui mais de 500 bolsas em diferentes modalidades, contribuindo para a promoção da equidade de gênero nas Ciências e Tecnologias. A iniciativa é um reflexo do apoio recebido por meio da Chamada CNPq/MCTI/MMulheres nº 31/2023, evidenciando o compromisso das instituições parceiras em fomentar a participação feminina nas Engenharias. A expectativa é que o projeto contribua para um ambiente acadêmico e profissional mais inclusivo, promovendo um desenvolvimento mais equitativo e representativo nas áreas de Engenharia no Brasil.



Além disso, as coordenadoras buscam escolas da rede pública para atuar como parceiras no desenvolvimento de atividades lúdicas que desmitifiquem conteúdos de Física e Matemática. O público-alvo são professoras que lecionam essas disciplinas para alunas do 9º ano e Ensino Médio. Essas professoras trabalharão em conjunto com as coordenadoras na seleção das meninas participantes e na execução das atividades. Interessadas podem entrar em contato pelo e-mail snardin@ufscar.br .

Leia Também