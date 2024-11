Projeto de produção de absorventes femininos da UFSCar vence disputa em evento regional

Compartilhar no facebook

Equipe vencedora - Crédito: divulgação

A Produção Jr, Empresa Júnior do Departamento de Engenharia de Produção da UFSCar, venceu a batalha de cases do "Avance Chronos 2024: o tempo é agora", realizada nos dias 9 e 10 de novembro, no Hotel Nacional Inn, em São Carlos. O evento foi promovido pelo Núcleo de Empresas Juniores de São Carlos (NuSC).

O projeto premiado consistiu em uma consultoria para o Instituto Angelim, com foco no desenvolvimento do Projeto Unidade de Produção de Absorventes Íntimos Femininos – Para uma Vida Sem Barreiras. O objetivo é fabricar absorventes acessíveis, promovendo renda e emprego para mulheres em situação de vulnerabilidade.

A consultoria ajudou o Instituto Angelim a identificar custos e condições para implantar a máquina de produção, além de mapear os desafios na fabricação e comercialização dos absorventes. Durante a apresentação, a Produção Jr destacou também outras iniciativas voltadas à diversidade, vivência empresarial e impacto social.

A banca avaliadora e os congressistas elegeram a Produção Jr campeã da categoria. “Estamos felizes por vencer a batalha de cases. Esse projeto permitirá ao Instituto Angelim desenvolver etapas fundamentais para a produção de absorventes femininos acessíveis, gerando impacto social positivo”, afirmou Maria Fernanda Furtado, representante da Produção Jr.

Vanja Porto, presidente do Instituto Angelim, elogiou o trabalho: “A consultoria foi essencial para viabilizar a implantação da unidade de produção, além de nos ajudar a superar desafios.”

Mirlene Simões, coordenadora de estudos do Instituto, explicou que a iniciativa teve início em parceria com a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda. “A Produção Jr assumiu o desafio de elaborar um levantamento de custos e o planejamento completo para a unidade. Somos gratos pela dedicação dos estudantes”, afirmou.

O Avance Chronos 2024 reuniu 550 congressistas e 45 Empresas Juniores, com participação de gigantes como Raízen, P&G e Nestlé, promovendo networking e reflexões sobre inovação no mercado. O NuSC, organizador do evento, representa 68 Empresas Juniores de 14 Instituições de Ensino Superior da região de São Carlos, promovendo ações de aceleração e desenvolvimento.

