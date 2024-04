Projeto transforma terreno ocioso em jardins pedagógicos na escola Janette Lia

Estão convidados toda a comunidade escolar, contando com professores, alunos, familiares, profissionais educadores envolvidos no projeto e demais interessados.

O motivo é restaurar o terreno baldio em frente a escola, antes utilizado como descarte de lixo, em um sistema agroflorestal com canteiros pedagógicos para desenvolvimento de atividades educadoras no espaço em parceria com a escola Janette Lia.

A atividade de inauguração contará com a apresentação do projeto e oficina gratuita de resíduos sólidos e compostagem.

No próximo sábado, 20 de abril, a partir das 14 horas, o projeto Mudança, realizado pelo Instituto Cultural Janela Aberta e a Prefeitura de São Carlos vai inaugurar as atividades pedagógicas no terreno restaurado em frente à EMEB Janette Lia, localizada na rua Paraná, nº700 no Jardim Pacaembu em São Carlos.