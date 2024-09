Na manhã desta sexta-feira (20), moradores do Jardim Bicão se depararam com uma situação inusitada. Um homem foi encontrado completamente nu em via pública, próximo a um veículo. Ao perceber a presença de pessoas, ele vestiu uma peça de roupa íntima e entrou no carro.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Até o momento, não há informações sobre a detenção do indivíduo ou as circunstâncias que levaram ao ocorrido.

Leia Também