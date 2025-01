Projeto da UFSCar que incentiva meninas nas Engenharias é aprovado pelo CNPq

(Imagem: Divulgação) -

Iniciado como uma atividade de extensão na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), por docentes do Departamento de Engenharia de Materiais (DEMa), o Projeto Atena - Atividades de Tecnologia e Engenharia para Meninas, acaba de ser contemplado na "Chamada CNPq/MCTI/MMulheres nº 31/2023 - Meninas nas Ciências Exatas, Engenharias e Computação", dando um passo importante para promover a inclusão e a equidade de gênero nas áreas de Ciência e Tecnologia.

Uma das grandes conquistas do projeto foi a aprovação de 69 bolsas em diferentes níveis, especialmente para estudantes do Ensino Básico, que permitirão às participantes fortalecerem sua formação e atuação nas áreas de Exatas.

Em parceria com o Programa Vem Saber (IFSC-USP) e com o Departamento de Ciência da Informação (DCI) da UFSCar, o projeto Atena oferecerá para alunas das escolas públicas da região uma série de atividades, como oficinas práticas, visitas a laboratórios da Universidade, mentorias com pesquisadoras e cientistas, além de palestras com mulheres de destaque na área de Engenharia e interações com o setor produtivo da região.

A expectativa é que as atividades permitam criar um ambiente de aprendizado prático e encorajador, fortalecendo a autoconfiança das participantes em campos tradicionalmente dominados por homens.

Com o projeto Atena, a UFSCar reafirma seu compromisso com a diversidade e a promoção de oportunidades, incentivando as próximas gerações de mulheres e jovens a participarem ativamente do universo da Ciência e Tecnologia.

