Programa de Residência Agrícola recebe inscrições até 25 de setembro - Crédito: Divulgação

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) prorrogou mais uma vez o período de inscrições no processo seletivo de quatro bolsistas para o Programa de Residência Agrícola, promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Os interessados podem se inscrever até 25 de setembro pelo formulário eletrônico, disponível em https://bit.ly/PSS_002_2023_13707. Uma nova Errata do Edital foi publicada no site da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FAI) da UFSCar - responsável pelo processo seletivo - em www.fai.ufscar.br. Além do novo cronograma, também foi alterado o período de concessão das bolsas, que agora será de outubro de 2023 a fevereiro de 2024, podendo ter a duração prolongada.

Serão concedidas bolsas mensais de R$ 1.200. Podem participar da seleção estudantes que estejam no final dos cursos Agroecologia, Engenharia Agronômica e Engenharia Florestal da UFSCar e profissionais que tenham até dois anos de formados nestas mesmas graduações. No caso dos graduandos, é necessário ter concluído todos os créditos até 10 de setembro de 2023, mas não é preciso ter finalizado o Trabalho Final de Curso (TFC) e/ou estágio obrigatório. Todos os candidatos devem ter até 29 anos completos.

O Programa de Residência Agrícola visa fortalecer e disseminar conhecimentos essenciais para o desenvolvimento rural, contribuindo para a formação de profissionais qualificados e comprometidos com a conservação ambiental e o desenvolvimento das comunidades rurais. As atividades, com dedicação de até 40 horas semanais, poderão ser desenvolvidas nas cidades de Osasco ou Terra Roxa. A seleção é composta por análise dos documentos exigidos no Edital e entrevista online. O resultado será divulgado no dia 6 de outubro no site www.fai.ufscar.br. Na página também está disponível o Edital na íntegra.

