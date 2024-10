Programa de apadrinhamento busca novas famílias para crianças e adolescentes de São Carlos

Mãos dadas crianças - Crédito: Freepik

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, e o Instituto ACORDE (Associação de Capacitação, Orientação e Desenvolvimento do Excepcional) é parceria do Programa de Apadrinhamento Afetivo e Financeiro.

O programa é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e foi instituído no Tribunal de Justiça de São Paulo em 2015 como uma maneira de possibilitar que as crianças e adolescentes acolhidos, que são aquelas afastados de suas famílias biológicas por meio de medida protetiva de acolhimento institucional, tenham experiências fora da instituição e criem laços com outras pessoas, contribuindo para seu desenvolvimento social, educacional e cultural.

Ter padrinho ou madrinha afetivo possibilita a criança e ao adolescente ter uma nova referência social e familiar de cuidado e afeto, por meio da convivência periódica.

O apadrinhamento financeiro consiste em contribuir financeiramente para o desenvolvimento da criança e/ou do adolescente apadrinhado, sem necessariamente criar vínculos afetivos.

Para tanto, ele poderá financiar alguma atividade que contribua para o desenvolvimento e bem-estar do adolescente, conforme sua necessidade, como atendimentos médicos, odontológicos, terapias diversas como psicologia, psicomotricidade relacional, fonoaudiologia, entre outras. Poderá também investir em cursos profissionalizantes, cursos de idiomas e informática, música e esportes, reforço escolar e dança.

No município de São Carlos, o programa foi sancionado pela lei Nº 18.032 de 08 de dezembro de 2016 e tem como objetivo fortalecer o trabalho desenvolvido com as crianças e adolescentes que se encontram nos serviços de acolhimento institucional e com poucas possibilidades de retorno à família de origem.

De acordo com Ingrid Cazella, secretária adjunta de Cidadania e Assistência Social, em São Carlos 40 crianças e adolescentes, entre 0 a 17 anos, estão em uma das em 3 unidades de Serviço de Acolhimento Institucional de Criança e Adolescente.

Para se cadastrar e ter maiores informações sobre o Programa de Apadrinhamento Afetivo e Financeiro é só entrar em contato pelo telefone (16) 3419-4080 ou pelo e-mail: apadrinhamento@institutoacorde.org.br.

Para ser um Padrinho Financeiro, você pode doar através da Chave Pix e-mail: apadrinhamento@institutoacorde.org.br, Banco SICOOB.

