PROFESSORA LUCINEI TAVONI: "A escola precisa ser um espaço ativo na busca do conhecimento"

Nossos professores são muito bons com formação excelente e pouca rotatividade de docentes. Os estudantes são motivados e são os mais amorosos da rede, e os pais participam das reuniões, são parceiros" - Crédito: divulgação

A professora Lucinei Tavoni é diretora de uma das melhores escolas de todo o Estado de São Paulo. Através de parcerias com universidades, projeto pedagógico atual e concreto, total dedicação dos professores e motivação dos estudantes, a E.E. Sebastião de Oliveira Rocha tornou-se modelo de escola pública e exemplo para toda a rede estadual. A escola faz parte do Programa de Ensino Integral (PEI) desde 2014. Confira a entrevista completa neste link.



Lucinei Tavoni participou, nesta quarta-feira, 18 de dezembro, do SÃO CARLOS AGORA ENTREVISTA. “Na verdade, o sucesso da escola é resultado de um ‘combo’ de boas iniciativas, que inclui parcerias com as universidades, de um modelo pedagógico muito fundamentado, uma gestão focada na sua missão. Uma outra ação é a nossa equipe, que é muito competente que veste a camisa da escola. O nosso time é exclusivamente feminino, com exceção dos docentes. É um grupo que participa de tudo. Nossos professores são muito bons com formação excelente e pouca rotatividade de docentes. Os estudantes são motivados e são os mais amorosos da rede, e os pais participam das reuniões, são parceiros. Estamos juntos com a comunidade. A nossa estrutura física e de materiais que favorece a aprendizagem. Somando tudo isso, chegamos aos resultados que alcançamos”, ressalta ela.

Ela explicou que os estudantes universitários realizam os estágios nas escolas, através do programa firmado com a Diretoria Regional de Ensino. Desta forma, os universitários ajudam os alunos no clube de ciência e também na preparação dos estudantes para a participação nas olimpíadas de conhecimento.

A escola se destacou no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023, divulgado no dia 14 de agosto deste ano. Ele revelou que seis escolas estaduais de São Carlos estão entre as melhores do Estado de São Paulo, sendo que a Sebastião de Oliveira Rocha se destacou como a melhor de todas. No Ensino Fundamental – anos finais, a EE Sebastião de Oliveira Rocha ficou em quarto lugar. No Ensino Médio, EE Sebastião de Oliveira Rocha também aprece, desta vez em oitavo lugar.

O Ideb é o principal instrumento de monitoramento da qualidade da educação básica do país. Elas obtiveram índice 6,9, que foram também alcançadas por algumas escolas de outras regiões. A Secretaria de Estado da Educação reúne um total de 5.000 escolas.

Ao reunir dados sobre o índice de aprovação e de desempenho dos estudantes em língua portuguesa e matemática, ele averigua desempenho e indicadores de fluxo e trajetória escolar. O Ideb é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb

COP 28 - No dia 27 de novembro de 2023, uma delegação são-carlense representada por alunos e professores do clube de ciências da Escola Estadual Prof. Sebastião de Oliveira Rocha partiu para a Conferência nas Nações Unidas para o Clima, a COP 28, que acontece em Dubai, nos Emirados Árabes. A Escola representou as Américas durante a COP.

O projeto dos estudantes do ensino médio de São Carlos, que busca minimizar os efeitos das mudanças climáticas, é pioneiro no mundo entre escolas públicas e mostra como o cultivo de microalgas em água doce ou salgada é capaz de retirar gás carbônico da atmosfera enquanto produz 50 vezes mais oxigênio do que uma árvore em crescimento. A apresentação foi realizados pelos alunos em inglês.

A diretora da escola, Lucinei Tavoni, manifestou sua emoção com a seleção da escola. “É emoção pura, alunos do ensino médio de uma escola pública do interior conseguir esse feito. Representar todos da escola pública em Dubai”, disse.



Leia Também