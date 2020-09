Professor da UNICEP participará de atendimentos aos animais silvestres do Pantanal

Crédito: Divulgação

O docente André Nicolai E. Silva, do curso de Medicina Veterinária da UNICEP recebeu um convite na qualidade de médico veterinário especialista em animais silvestres para fazer parte da ação de resgate de fauna e de apoio aos atendimentos de animais silvestres no Pantanal,recebidos pela Universidade Federal do Mato Grosso – UFMT.

O convite foi feito pela Prof. Sandra Helena Ramiro Corrêa, responsável pelodepartamento de Medicina de Animais de Silvestres da UFMG e pela Juliana Camargo de Oliveira, presidente da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público Ampara Animal.

"Antes mesmo do convite, eu já vinha ajudando, a distância, a equipe do hospital veterinário da universidade, com elaboração de protocolos e discussão de casos (oriundos das áreas de queimada). Com o aumento da demanda de pacientes, houve a necessidade de incorporar a equipe mais um profissional, que tivesse experiência com medicina de animais silvestres e emergências, e então surgiu o convite.”, explicou André.

E comentou: “Confesso ter uma mistura de sentimentos em relação a esse convite, profissionalmente vejo como oportunidade imensa de poder ajudar os animais e as pessoas envolvidas com esse desastre, é recompensador saber que o seu trabalho pode fazer a diferença, mas por outro lado, quando penso em todo sofrimento envolvido, é bastante triste. No contexto geral, acredito ser uma oportunidade de desenvolvimento profissional e pessoal. Além disso, acredito ser também uma ótima oportunidade de intercâmbio profissional, uma chance de levar conhecimento e trazer conhecimento e experiência para a UNICEP.”.

André ainda completou dizendo que: “Apesardas dificuldades, o resgate desses animais é de suma importância, na minha opinião, um dever de nós seres humanos para com eles (os animais). O incêndio já é responsável pela destruição de 1/3 do Pantanal...estamos falando de um dos biomas mais ricos em diversidade do nosso país e do mundo, para piorar, evidências apontam que o incêndio, muito provavelmente tenha sido causado pelo homem...o que vale lembrar, configura crime ambiental.”.

O docente contou que durante a aula da semana passada lembrou os estudantes da UNICEP que “precisamos ter consciência que somos apenas mais uma espécie, dentro de muitas do nosso planeta e a exemplo das demais, não podemos agir como se só houvéssemos nós, ou como se o mundo e todos estivessem aqui para nos servir. Precisamos mudar isso e mostrar que essa ideia está errada. Penso muito nisso e inclusive educo minha filha para que entenda a importância dessa relação. E pensando em tudo e com essa mensagem deixo aqui a importância desse resgate, a importância em ajudar esses animais que pedem socorro e que nada podem fazer frente a ação de alguns seres humanos. Educar e dar exemplo, falo muito isso, é mostrar como faz (dentro do que cada um pensa) e essa é uma oportunidade, triste, mas uma oportunidade de mostrar que temos que mudar. Além disso vale lembrar que muitas espécies (vitimadas por essa queimada) encontram-se ameaçadas de extinção.”.

