Procura por ônibus cresce 43% em dezembro de 2024

Quem viajar no fim do ano terá de enfrentar as estradas mais cheias em 2024. Segundo a ClickBus, o aumento na emissão de passagens rodoviárias cresceu 43% na primeira quinzena de dezembro, em comparação com o mesmo período de 2023. O aplicativo MobiFácil também prevê um incremento nas viagens de 40% e destaca que os destinos preferidos dos são-carlenses são Campinas e Ribeirão Preto.



Esse aumento de passagens de ônibus pode significar um aumento no tráfego de ônibus de viagens no período de festas de fim de ano, já que muitas pessoas conseguem uma flexibilidade no trabalho, ou mesmo estão de folga, e aproveitam para visitar familiares e amigos que moram em outros estados.

Segundo a plataforma, que já registrou mais de 20 milhões de pesquisas por passagens rodoviárias, viajar de ônibus é a principal escolha de muitos brasileiros. De acordo com um estudo do Google, 74% dos consumidores responderam que o transporte ideal é o rodoviário.



Fatores externos como a alta do dólar, que faz o preço das passagens aéreas aumentar, bem como o preço médio do litro do combustível ficar mais caro, também faz crescer a demanda por passagens de ônibus.



“O mercado rodoviário brasileiro é fortemente impactado por datas comemorativas e eventos regionais, que geram picos sazonais de demanda. Esse padrão sazonal evidencia a importância do transporte rodoviário como opção acessível e prática para deslocamentos durante períodos de alta demanda, onde a flexibilidade do modal é essencial para atender ao público”, afirma Ricardo Vilaronga, Diretor Comercial da ClickBus.



Segundo a ClickBus, os destinos mais buscados pelos passageiros são: Rio de Janeiro, São Paulo, Praia Grande, Guarujá, Curitiba e Santos.

A compra de passagens rodoviárias de forma virtual é uma tendência cada vez mais popular, e já corresponde por 35% das emissões de bilhetes.

É importante ressaltar que, antes de comprar uma passagem pela internet, o cliente deve se atentar se o site ou aplicativo que está acessando é verdadeiro, e adquirir o bilhete de uma empresa consolidada no mercado para diminuir a chance de acidentes em rodovias, que aumentam devido ao elevado volume de veículos trafegando.



SESSENTA POR CENTO QUER VIAJAR - De cada dez brasileiros, seis devem gastar mais com viagens neste fim de ano do que em 2023, é o que aponta uma pesquisa divulgada pelo Instituto Locomotiva e QuestionPro. Segundo o levantamento, 58% dos entrevistados responderam que pretendem gastar mais. As cidades com praias são os destinos mais citados entre quem pretende viajar.



O estudo, que ouviu 1.461 pessoas entre 2 e 4 de dezembro, aponta que metade (52%) dos entrevistados pretende viajar; 29% gastar o mesmo que no último ano e 13% querem gastar menos.

De acordo com o presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles, os jovens são os que mais desejam passar o fim de ano em outra cidade, com 58% afirmando querer estar longe de casa.

“Os dados demonstram que os brasileiros estão conseguindo investir mais nas viagens de férias este ano. Claro que as classes mais altas têm mais fôlego, mas as classes C e D também querem curtir as festas de fim de ano longe de casa, principalmente o público mais jovem”, disse.



A pretensão de passar o fim do ano em outra cidade também é maior entre as classes A e B (63%). Entre a classe C, 48% apontaram ter intenção de viajar no fim do ano. Já entre as classes D e E, 45% pretendem passar as festas de fim de ano em outra cidade.



Ainda de acordo com a pesquisa, 57% dos entrevistados dizem buscar cidades com praia para o fim de ano, e 18% querem viajar para cidades grandes fora do litoral. Já 16% revelam preferir cidades menores e pouco agitadas para descansar neste período.



Em relação aos locais de hospedagem, 49% disseram que hotéis ou pousadas são a opção; 24% pretendem alugar casa ou apartamento; 16% devem se hospedar em casa/apartamento próprio ou emprestado; 4% querem acampar; e 2% devem ficar em hostel ou albergues.



