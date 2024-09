Procura por ar-condicionado e ventiladores aumenta nas lojas de São Carlos

Procura por aparelhos de ar condicionado aumentou - Crédito: Rodrigo Stein

A equipe de jornalismo do São Carlos Agora foi até as lojas para saber como está a procura por itens que amenizam este calor extremo. A resposta surpreendeu.

Foram visitadas algumas lojas, como o Realzão Utilidades, no Cidade Aracy, onde a vendedora Roberta informou à nossa equipe que, apesar da oferta, os ventiladores têm tido baixa procura. O motivo, segundo ela, é que, com este calor intenso, o vento que sai do eletrodoméstico é quente, o que pouco ajuda a diminuir o calor.

Já no Magazine Luíza, a vendedora Juscileide Nascimento afirmou que espera uma grande procura por ventiladores, tanto que a loja já renovou seu estoque e está pronta para receber os consumidores, com condições de parcelamento no cartão.

Juscileide informou também que, apesar da renovação do estoque, o item que mais tem sido procurado é o ar-condicionado.

Nossa equipe apurou que, mesmo o ar-condicionado custando mais que o dobro de um ventilador, sem contar as despesas de instalação, ainda assim é o item mais procurado, pois deixa o clima do ambiente mais agradável, de acordo com a preferência do usuário.

Leia Também