Procon encontra irregularidades em lojas no Iguatemi São Carlos

12 Out 2023 - 09h11

Por Da redação

Iguatemi São Carlos - Crédito: divulgação

Vinte lojas do shopping Iguatemi de São Carlos foram alvo de uma fiscalização conjunta do Procon de São Carlos e de São Paulo. Destas, seis apresentaram irregularidades.

Segundo o SCA apurou, as irregularidades estão relacionadas a inadequação de preço (correção, clareza, precisão, ostensividade) e falta de informação do preço à vista.

Segundo o diretor do Procon/São Carlos, André Di Salvo, algumas das lojas que apresentaram problemas em relação ao código do consumidor devem receber nova visita dos agentes e caso as irregularidades persistam ou novas infrações sejam encontradas, a empresa será multada.

