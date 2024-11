Procon de São Carlos participa de mutirão nacional de negociação de dívidas

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

O Procon São Carlos vai participar do mutirão nacional de renegociação de dívidas, da plataforma consumidor.gov.br (site e aplicativo). O órgão vai estar à disposição para prestar atendimento de auxílio aos consumidores que desejam negociar suas dívidas através do Mutirão. “É importante destacar que o acesso à plataforma se dá por meio da conta gov.br de nível ouro ou prata. Por este motivo o Procon se disponibiliza a auxiliar as pessoas a cadastrar sua solicitação de negociação”, explica o diretor do Procon São Carlos, Thiago Nonato de Souza.

O Mutirão é uma iniciativa da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor em parceria com a Febraban e o Banco Central, com o objetivo de oferecer descontos e parcelamentos facilitados a consumidores inadimplentes, devolvendo a esses consumidores dignidade e capacidade de compra, o que também afeta positivamente o comércio local em razão das compras de final de ano. Entre as possibilidades de renegociação estão o parcelamento, descontos no valor da dívida e taxas de juros reduzidas para refinanciamento.

Podem ser renegociadas dívidas como cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e outras modalidades de crédito contraídas de bancos e instituições financeiras que estejam em atraso e não possuam bens dados em garantia nem dívidas prescritas.

É preciso comparecer no órgão com documento pessoal (RG/CNH), comprovante de endereço e dispositivo eletrônico particular com acesso à Internet (celular/tablet), de segunda a sexta-feira, no horário das 9h às 16h, sem necessidade de agendamento. O Procon está situado na Rua Rui Barbosa, nº 1.190, no centro. Para mais informações entre em contato via WhatsApp pelo número (16) 3419-4510.

