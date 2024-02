Problemas se acumulam em São Carlos e moradores de vários bairros querem providências

Água parada no Bicão: perigo iminente da dengue - Crédito: Divulgação

A princípio, a tolerância de moradores residentes em vários de São Carlos, está “por um fio”. Desde a manhã desta sexta-feira, 2, o São Carlos Agora tem sido o “canal popular” que eles encontraram para revelar os problemas que afetam a região onde moram.

Foram elencados problemas como mato alto na via pública, água parada que pode se tornar um local para a procriação do Aedes aegypti (mosquito transmissor da dengue), terrenos abandonados, e locais que estão servindo para proliferação de animais peçonhentos.

Um dos leitores do portão, reside próximo ao Parque do Bicão. Segundo o reclamante, no local há água parada, mato alto e calçadas quebradas. “Se fala tanto da dengue e ali tem vários pontos com água parada”, denunciou.

Outro local que foi alvo de reclamação é na estrada municipal Domingos Zanotta, no Jardim Zavaglia. De acordo com o denunciante, o local estaria em estado de abandono.

Há buracos no asfalto e mato alto. “Fez um ano que pedi para fazer melhorias em um trecho sem asfalto e com mato alto. Mas fiquei sem retorno”, disse.

Até mesmo um local de muito movimento foi alvo de reclamação, próximo ao Terminal Rodoviário de São Carlos. Mais exatamente na rua Capitão Alberto Mendes Júnior. Segundo o leitor do portal, próximo à esquina São Joaquim, a calçada estaria em estado precário e pode causar acidente em pedestres.

Por fim, no entorno de um condomínio na rua José de Paula Lattanzio, no Parque Primavera foi alvo de reclamação. De acordo com os reclamantes, foram protocoladas reclamações e até agora nenhuma providência.

De acordo com eles, estão aparecendo cobras, aranhas e muitos insetos. “No local estão ainda jogando entulho irregularmente”, comentaram. Terrenos e calçadas estariam em estado precário.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também