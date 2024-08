Prefeitura vai investir R$ 27 milhões na limpeza e conservação de praças, parques e jardins públicos

Crédito: Divulgação

Confira a relação oficial das praças, parques e áreas de lazer que receberão os serviços de limpeza e conservação ao longo do contrato:

