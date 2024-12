Prefeitura vai implantar mão única de direção em ruas do Jardim Gibertoni; veja quais

Compartilhar no facebook

placa trânsito - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) comunica que, nesta sexta-feira (13/12), ocorrerá a complementação da implantação de mão única de direção nas ruas Porceno Marino e Waldemar Ivo de Medeiros, no Jardim Gibertoni. A Rua Waldemar Ivo de Medeiros passará a ter sentido obrigatório da Av. Paulista para a Av. Com. Alfredo Maffei e a Rua Porceno Marino passará a ter sentido obrigatório da Av. Com. Alfredo Maffei para a Av. Paulista.

Estas intervenções visam trazer mais segurança aos pedestres e melhoria do fluxo viário na região. Os agentes de trânsito estarão nas vias orientando os motoristas.

