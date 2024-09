Prefeitura vai construir espaço de lazer no Jardim São Rafael

Crédito: google Maps

A Prefeitura de São Carlos realiza no próximo dia 24, às 9h30, sessão da licitação, na modalidade pregão eletrônico, do tipo menor preço global, para contratação de empresa especializada em engenharia para construção de praça pública no Jardim São Rafael.

Será implantado o espaço de lazer na Praça das Flores, entre as ruas Teotônio Vilela, Aldo Pelegrino e Gervásio Oliveira.

O valor máximo fixado para o edital licitatório é de R$ 347.073,95 e o limite de recebimento e abertura das propostas será até às 9h do dia 24 de setembro. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico de comunicação pela internet.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras Públicas, o Espaço de Lazer terá quadra poliesportiva com fechamento por alambrado, trave para futebol de salão com pintura e rede, postes e rede para voleibol, tabela para basquete, academia ao ar livre, banco em concreto, lixeira metálica, bebedouro, iluminação por holofotes, pintura de demarcação da quadra multiuso com tinta à base de borracha clorada.

