Prefeitura realiza limpeza de praças nos distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia

Praça em Água Vermelha - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Administração Regional do Distrito de Água Vermelha, com apoio do Secretaria de Serviços Públicos, promoveu nesta quinta-feira (06/06) a manutenção e limpeza das praças Padre Martinho e Romão Felipe Andreotti no distrito de Água Vermelha.

“O objetivo além da manutenção e conservação é oferecer um espaço público limpo e para promoção do lazer, encontro de amigos e melhoria da qualidade de vida dos moradores do distrito de Água Vermelha”, salientou Edson Amaral, diretor do Departamento de Administração da Região 8, da Secretaria Municipal de Administração Regional.

