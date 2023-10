Prefeitura inicia reuniões de prestação de contas para as 9 regiões administrativas da cidade

Crédito: divulgação

A Prefeitura de São abriu na noite desta terça-feira (10/10), no distrito de Santa Eudóxia, a série de reuniões coordenadas pela Secretaria Municipal de Administração Regional denominada “São Carlos – Região Cidadã” para prestar contas dos serviços públicos realizados, planejados ou em execução e também ouvir as demandas da população residente nas 9 regiões administrativas da cidade.

As demandas apresentadas são encaminhadas pela Secretaria de Administração Regional as pastas competentes da Prefeitura e durante as reuniões a população toma ciência dos projetos, custo e previsões de atendimento de implementação das políticas públicas, obras ou programas que visam beneficiar a população.

“Nós fazemos os encaminhamentos às demais secretarias na sua área de responsabilidade, pois são demandas variadas de saúde, melhorias, obras, serviços, ações que são necessárias ser atendidas. Nas reuniões esclarecemos se a reivindicação é algo que já está em andamento, em processo de licitação ou contratação, se vai necessitar de novas ações, quando é possível encaixar no orçamento da Prefeitura para atendimento ou se vai depender de recursos extra orçamentários”, detalha o secretário de Administração regional, Walcinyr Bragatto.

O secretário municipal de Governo, Netto Donato, abriu a reunião do distrito de Santa Eudóxia falando sobre os investimentos da Prefeitura, como a contratação de novos médicos para atendimento na atenção básica e áreas de urgência e emergência, investimento de R$ 13, 5 milhões nas reformas de unidades de saúde, reforma da UPA do Cidade Aracy, locação de aparelho de raio-x, entrega de novas ambulâncias para o SAMU, mutirões de exames para redução da fila de espera, realização de cirurgias eletivas, aquisição de óculos de grau, instalação de alarmes e câmeras nas escolas, reformas e contração de mais professores para as escolas, entrega de uniformes, recape, pavimentação e drenagem, recuperação das vias públicas, entre outros investimentos.

“Essa é a forma do prefeito Airton Garcia administrar a cidade, dando transparência aos investimentos, obras e ações e ouvir atentamente as reivindicações da população”, ressaltou o secretário de Governo, Netto Donato.

O secretário municipal de Obras Públicas, João Muller, apresentou a relação de obras feitas pela Prefeitura para Santa Eudóxia, um montante total de R$ 18,5 milhões, incluindo R$ 340 mil da Casa Amarela, R$ 360 mil no Posto de Saúde, R$ 1,8 milhão no recapeamento de 100% das ruas do distrito, R$ 13,8 milhões no recapeamento da vicinal Abel Terrugi, R$ 657 mil na ponte do rio Itararé, R$ 130 mil no campo do SERSE que recebeu arquibancada, campo de areia e cancha de bocha, R$ 30 mil na reforma do CRAS e outros R$ 142,4 mil na reforma da creche Dionísio da Silva.

A Secretaria de Obras Públicas informou, ainda, que já estão contratadas a construção do vestiário do campo do SERSE (R$ 339 mil), a reforma da Rodoviária-Economia Solidária (R$ 89 mil), e a reforma do parquinho ao lado da creche (R$ 25 mil); devendo ainda ser contratado a aquisição de uma área para construção de um Ecoponto (R$ 105 mil) e a reforma e ampliação do CEMEI José Brito de Castro (R$ 600 mil).

Durante a reunião a população do distrito de Santa Eudóxia reivindicou da Prefeitura horário estendido na unidade de saúde, atividades de lazer para as crianças fora do horário escolar e maior atenção na conservação das estradas rurais.

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que atenderá a extensão do funcionamento da unidade de saúde e também vai implementar farmácias nos distritos de Santa Eudóxia e Água Vermelha. As demais demandas serão analisadas pela gestão pública.

A próxima reunião acontecerá no próximo dia 16 de outubro, a partir das 18h30, no Centro Comunitário, localizado na avenida Bela Cintra, nº 05, no distrito de Água Vermelha.

