Prefeitura inicia instalação de lombadas em várias ruas de São Carlos na segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira, dia 22 de julho, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), em parceria com o Detran e o Programa Respeito à Vida, dará início à implantação de travessias elevadas e lombadas em diversas ruas da cidade. A iniciativa visa aumentar a segurança dos pedestres e reduzir a velocidade dos veículos, contribuindo para a diminuição do número de acidentes.

Confira as vias que receberão as novas medidas:

Segunda-feira (22/07):

Rua Major Manuel Antônio de Matos, 1551 (lombofaixa)

Rua Major Manuel Antônio de Matos, 1612 (lombada)

Rua Dr. Duarte Nunes, 294 (lombofaixa)

Interdições para a execução das obras:

As obras nas vias mencionadas acima serão realizadas durante o dia, com interdições no local por um período de até cinco horas. A SMTT pede a compreensão dos motoristas e orienta que utilizem rotas alternativas sinalizadas.

