Prefeitura inicia construção da praça da Acisc nas confluências do Jardim Brasil e Cardinali

Crédito: Divulgação

Os moradores da região dos bairros Jardim Brasil e Jardim Cardinali terão, em breve, um novo espaço público para desenvolver atividades físicas e de lazer. Atendendo a uma solicitação da Associação Comercial e Industrial de São Carlos (Acisc), a Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Obras Públicas, contratou a empresa T5 para construir a “Praça da Acisc”, em uma área pública localizada na Rua General Osório, na divisa dos bairros Jardim Brasil e Cardinali, em frente ao Bosque das Cerejeiras e a Casa de Nazaré. Serão investidos R$ 571,9 mil e a previsão de conclusão da obra é no final do próximo mês de setembro.

O espaço público é cercado de vegetação, margeia o córrego Lazarine e receberá serviços de construção de pista de caminhadas com iluminação, bancos, escada de acesso a área de talude, paisagismo e construção de parque infantil com brinquedos de madeira.

A Secretaria Municipal de Obras Públicas ressalta que a praça pública integra a população, promove a interação social da comunidade, em especial de moradores dos bairros do seu entorno, porque passa a ser um espaço gratuito de lazer, recreação, atividades culturais, além de abrigar espécies de pássaros e plantas e, com isso, transforma-se em um lugar para viver uma cidade mais gentil, contribui para a purificação do ar e equilibrar o clima, reduzir o calor e melhorar a umidade do ar.

A praça presta homenagem à Associação Comercial e Industrial de São Carlos (Acisc), instituição fundada há 93 anos (22 de fevereiro de 1931), que reúne mais de 2.400 empresas de diversos setores econômicos, gera milhares de empregos no comércio, serviços e visa defender, assistir, orientar e integrar as classes que representa, através da prestação de serviços e assessoria aos associados.

A Acisc desempenha importante papel na defesa dos interesses da iniciativa privada, na participação cada vez maior dos empreendedores nas decisões de interesse coletivo, contribuindo, dessa forma, para o desenvolvimento econômico e social de São Carlos e região.

