Prefeitura inaugura farmácia da UBS Parque Delta

Crédito: Divulgação

A Prefeitura Municipal de São Carlos inaugurou nesta segunda-feira, 24, a farmácia da Unidade Básica de Saúde (UBS) Parque Delta, que vai atender também os moradores do Santa Paula, Nova Santa Paula, Jardim Hikari, Parque Industrial, Jardim Paulistano, Jardim Centenário, Bandeirantes, Acapulco e Santa Marta, com a previsibilidade de 200 atendimentos diários.

A farmácia leva o nome do servidor municipal “Alvino Soares”, através de emenda parlamentar no valor de R$ 65 mil para melhoria da unidade. A UBS foi totalmente reformada, o investimento total foi de R$ 208.190,41 com recursos próprios do município. Foram construídos um novo balcão de atendimento, salas de expurgo e esterilização, os banheiros foram totalmente reformados, a cozinha foi ampliada, instalação de piso intertravado na frente da unidade, troca de portas, revisão do telhado, instalação de novo padrão de energia para instalação de mais cinco equipamentos de ar condicionado, pintura externa e de salas e corredores.

A nova farmácia da UBS Parque Delta oferta medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, incluindo os adquiridos pelo município e os fornecidos pelo Programa Dose Certa da SES (Secretaria Estadual de Saúde).

Jôra Porfírio, secretária municipal de Saúde, ressalta a importância da nova farmácia da UBS Parque Delta para diminuir a demanda nas demais unidades e trazer os medicamentos mais próximo da população. “É muito importante porque conseguimos diminuir a demanda nas demais unidades e com a UBS do Delta toda reformada, com a assistência farmacêutica em funcionamento, conseguimos disponibilizar os medicamentos para as pessoas que moram nessa região, ficando assim mais próximos de suas residências, não precisando mais se deslocar até outra unidade”.

A enfermeira supervisora da UBS Parque Delta, Vanessa Dias Spatti, declara que até os tratamentos são beneficiados, já que alguns eram descontinuados em virtude da dificuldade de locomoção para adquirir os medicamentos necessários. “A farmácia é de grande importância para a população que agora não vai ter que se deslocar para tão longe para conseguir a medicação e dar continuidade ao tratamento, muitas vezes eles passam na consulta, mas a farmácia era longe e muitos não tinha condições de buscar. É um grande ganho para a unidade e para a população”, finaliza a supervisora.

A Farmácia da UBS Delta fica na rua Pedro Cavarette, 151, no Jardim Parque Delta. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3361-4677.

Leia Também