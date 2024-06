Prefeitura inaugura e dá nome a farmácia da USF do Jardim Zavaglia

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos inaugurou na última sexta-feira, 21, a farmácia da Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro Jardim Zavaglia, denominada “Noel de Souza Pepé”.

A farmácia foi construída com recursos próprios do município (R$ 15 mil) e segundo Luciana Avellar, supervisora da USF do Zavaglia, serão realizados cerca de 70 atendimentos diários para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), moradores dos bairros Jardim Zavaglia, Abdenur, Ipê Mirim e Antenor Garcia.

Luciana Caldeira, secretária adjunta de Saúde, lembrou que nesta região da cidade só tinha uma farmácia na UBS do Cidade Aracy. A Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com o Departamento de Assistência Farmacêutica, pontuou alguns lugares com necessidade de farmácia e o Jardim Zavaglia foi um dos bairros beneficiados.

“O bairro tem uma população expressiva de idosos que precisava se deslocar até a farmácia da UBS do Cidade Aracy. Esta farmácia terá uma farmacêutica e uma assistente, a tendência é ampliar a unidade de saúde e a farmácia também e a Secretaria de Saúde vai viabilizar também mais uma farmácia para o bairro Cidade Aracy, desafogando o atendimento de outras unidades e ofertando medicamentos mais próximo dos moradores”, ressaltou a secretária adjunta.

Noel de Souza Pepé - Nascido em 14 de dezembro de 1954 na cidade de Curitibanos/SC em uma família extremamente pobre, Noel de Souza Pepé teve 22 irmãos e tiveram uma infância muito difícil. quando jovem se mudou para a cidade de Ivaiporã/PR onde também passou por muitas dificuldades e junto de sua mãe Maria José de Souza trabalhou como cortador de cana (boia fria). Em Ivaiporã conheceu sua esposa Doraci Batista Pepé com quem teve 4 filhos (Emerson, Anderson, Cleverson e Gracielli).

Em 1997 ele e sua família se mudaram para São Carlos onde chegaram praticamente sem nada. Aqui foi acolhido pelo senhor Alípio (in memoriam) que os recebeu por alguns dias em sua residência no Cidade Aracy 2 e logo após ele e sua família foram morar em uma edícula alugada nos fundos da casa da “Dona Santa”, muito conhecida no bairro onde permaneceram por algum tempo até adquirir uma casa na rua 17 no Cidade Aracy 1, o que foi motivo de muita alegria para toda família e ali viveram por muitos anos.

Em abril de 2001, juntamente com seu filho Cleverson, que já havia trabalhado em farmácia montou a “Droga Pepé, após alguns anos com o crescimento da drogaria trouxe os filhos Emerson e Anderson para também trabalharem juntos e ao longo dos anos a “droga Pepé” foi se tornando juntamente do “senhor Noel”, como era conhecido, símbolo do bairro Cidade Aracy, pois ele era muito querido e respeitoso com todos e apesar de já estar aposentado fazia questão de ir a farmácia todos os dias e com muita dedicação, respeito e amor atendia seus clientes. Em 31 de dezembro de 2021 o “senhor Noel” faleceu em decorrência de uma hemorragia interna deixando sua esposa, 4 filhos e 5 netos e sua partida repentina deixou e ainda deixa muita saudade em todos e sua família faz questão de diariamente lembrar dos bons momentos e das diversas histórias vividas ao longo de sua trajetória.

