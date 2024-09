Prefeitura fornece café da manhã para trabalhadores rurais, servidores e alunos municipais

SIGA O SCA NO

A Prefeitura de São Carlos vai realizar no próximo dia 24, a partir das 9h30, sessão pública da licitação na modalidade pregão eletrônico, do tipo menor preço por lote, com o objetivo de aquisição de pães, bolinhos, frios e manteiga para o café da manhã dos servidores operacionais da Prefeitura, para alunos das escolas municipais e para 370 trabalhadores rurais.

O valor máximo fixado é de R$ 6.774.375,90 e o Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico de comunicação pela Internet.

O objetivo é proporcionar produtos alimentícios que atendam às necessidades nutricionais, incluindo aqueles portadores de estado ou condição de saúde específica e, também, para reforçar a alimentação dos servidores e trabalhadores rurais.

Diariamente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento serve gratuitamente 230 cafés da manhã no Restaurante Popular do Cidade Aracy e 120 na Cozinha Comunitária de Santa Eudóxia para os trabalhadores rurais, 1.200 para os servidores operacionais da Prefeitura de São Carlos, além de atender os 16 mil alunos da rede municipal de ensino.

