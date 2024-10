Prefeitura finaliza revitalização da Praça dos Voluntários

SIGA O SCA NO

11 Out 2024 - 07h13

11 Out 2024 - 07h13 Por Assessoria de Imprensa

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, concluiu as obras de revitalização da Praça dos Voluntários, localizada em frente ao Mercado Municipal, na região central da cidade, um investimento de R$ 400 mil.

O espaço público da Praça Voluntários da Pátria foi modernizado e recebeu paisagismo, recuperação do piso interno, novos assentos com encosto em madeira, lixeiras cilíndricas, corrimão, guarda corpo, pintura em superfície metálica (gradil), deck de madeira, limpeza em superfície no piso de pedra portuguesa e nova iluminação.

“A revitalização foi finalizada seguindo a proposta de embelezamento da região central da cidade. Foram feitos diversos serviços que deram uma nova roupagem para a Praça dos Voluntários que tem piso de pedra portuguesa em formato histórico e recebeu limpeza com hidrojateamento, fizemos também um novo paisagismo, instalamos bancos, lixeiras, nova iluminação em led e foram construídos quatro decks junto à rua Jesuíno de Arruda, uma obra importante para a população”, ressaltou o secretário municipal de Obras Públicas, Leonardo Lázaro.

Localizada na região central de São Carlos, a Praça dos Voluntários é um marco em homenagem aos são-carlenses que combateram por São Paulo na Revolução de 1932. O local também homenageia, com um busto, Germano Fehr, considerado o propulsor da industrialização são-carlense. A praça está localizada na avenida São Carlos, esquina com a rua Jesuíno de Arruda.

A Prefeitura também está concluindo a revitalizando da Praça Antônio Prado, defronte à Estação da Fepasa, a Praça Coronel Salles e implantou nova iluminação na Praça Santa Cruz. Também já foi feita a reforma da Praça Paulino Carlos em frente à Catedral. O objetivo é revitalizar a região central, trazer embelezamento, melhorando a autoestima dos moradores, dos comerciantes e dos clientes do comércio da região central.

Leia Também