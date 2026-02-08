Prefeitura abre inscrições para ambulantes que atuarão no Carnaval

Os ambulantes interessados em comercializar produtos durante as festividades de Carnaval em São Carlos devem realizar a inscrição na próxima terça-feira, dia 10 de janeiro, na Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura. O atendimento será feito em dois períodos: das 9h às 11h e das 14h30 às 16h, na sede localizada na Avenida Comendador Alfredo Maffei, nº 3.055, no Centro.

De acordo com a Prefeitura, o sorteio das vagas acontecerá na quarta-feira (11/01), a partir das 9h, com a presença de três representantes dos ambulantes inscritos. O resultado será divulgado ainda no mesmo dia.

Para participar do processo, é obrigatório que o interessado esteja cadastrado na Secretaria e possua inscrição municipal válida. Ao todo, serão disponibilizados 14 pontos de comercialização, sendo oito locais para barracas e food trucks na Praça XV e seis no Parque do Bicão.

Após reuniões envolvendo a Polícia Militar, Guarda Municipal, Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana e o Departamento de Fiscalização, ficou definido que não será permitida a venda de bebidas em recipientes de vidro ou latas de alumínio. A comercialização deverá ocorrer exclusivamente em copos plásticos descartáveis.

Segundo o diretor de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, a medida tem como objetivo garantir a segurança do público durante o evento. “Essa decisão foi tomada visando manter a segurança no Carnaval”, destacou.

O Departamento de Fiscalização informou ainda que será realizada uma operação especial durante todo o período carnavalesco, com o objetivo de assegurar o cumprimento das normas estabelecidas para os ambulantes e garantir a organização das festividades.

