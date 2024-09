Prefeito Airton Garcia visita obra no Viaduto 4 de Novembro

Crédito: divulgação

O prefeito Airton Garcia, acompanhado do secretário de Obras Públicas, Leonardo Lázaro, do secretário adjunto de Transporte e Trânsito, Sebastião Batista e do diretor de Trânsito, Paulo Luciano, esteve na manhã desta sexta-feira (27/09), no Viaduto 4 de Novembro (Viaduto Antônio Massei), local onde a empresa Rumo está finalizando a construção da alça viária que vai fazer a junção do Viaduto, permitindo acesso em declive a Rua General Osório. A obra faz parte da outorga onerosa da concessionária, um investimento de R$ 15 milhões.

A empresa Rumo, a pedido do prefeito Airton Garcia, também realizou uma grande reforma estrutural no Viaduto, já que foi constatado que os pilares apresentavam vazios internos preenchidos com fôrmas de madeira e a existência de septos internos nas vigas caixão. Também foi observado que em uma das faces de todos os pilares do viaduto não havia presença de vergalhões, somente fios de aço. Todas essas patologias apontadas foram corrigidas.

De acordo com o secretário de Obras Públicas, Leonardo Lázaro, a intervenção elevou a vida útil do viaduto até 2074, ou seja, 50 anos de renovação de uma estrutura segura e reforçada.

“Primeiro quero agradecer a Rumo por ter atendido o meu pedido e reforçado a estrutura do Viaduto 4 de Novembro antes de começar a construção da alça que vai ser a interligação com avenida José Pereira Lopes, tendo em vista que com o fechamento da passagem em nível pela linha do trem na rua General Osório, deverá aumentar o fluxo de veículos”, disse Airton Garcia, prefeito de São Carlos.

Segundo o secretário adjunto de Transporte e Trânsito, Sebastião Batista, a nova alça tem 1,20m de calçada de um lado e 4,10m de faixa de rolamento, porém em virtude do declive a velocidade máxima permitida será de 30 km.

A expectativa é de que a empresa Rumo finalize a obra no próximo mês de outubro.

ÁGUA VERMELHA – O prefeito Airton Garcia também esteve nesta sexta (27) em Água Vermelha. Após participar da entrega de câmeras de monitoramento, aproveitou para visitar a Unidade de Saúde da Família (USF) do distrito, local que passou recentemente por reforma e ampliação. O prefeito foi recebido pela enfermeira Ana Magon que agradeceu pelas melhorias feitas na unidade.

“Essa unidade precisava ser ampliada porque aqui são atendidos todo o pessoal das fazendas que não tem como ir à cidade para ser atendido, por isso fizemos questão também de aumentar o número de médicos”, ressaltou Airton.

A Prefeitura de São Carlos investiu R$ 404.389,93 em intervenções e na ampliação de mais cinco salas de atendimento, mais um banheiro, adequação dos sanitários masculino, feminino e PNE, reforma da sala de coleta com recepção própria e ampliação dos guichês da farmácia.

A USF recebeu também pintura interna e externa, troca de portas, reforma da cozinha, adequação da rede lógica e elétrica, instalação de equipamentos de ar condicionado, construção de dois balcões em alvenaria para atendimento e ampliação da recepção (sala de espera), instalação de forro defronte a unidade, identificação visual em ACM na fachada da unidade e instalação de brise (elementos arquitetônicos para diminuir a incidência direta de sol dentro dos ambientes), em todas as janelas.

O atendimento à população é feito por uma equipe composta por médico de saúde da família, que trabalha 8 horas diárias de segunda a sexta-feira, médico do Programa Mais Médicos, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, 7 agentes comunitários de saúde, dentista e auxiliar odontológico.

A unidade possui 3.700 pacientes cadastrados e também atende demanda espontânea. Em média são atendidas 150 pessoas/dia, incluindo consultas, curativos, vacinação, coleta de exames, aviação de receitas e dispensação de medicamentos.

Da assessoria

Leia Também