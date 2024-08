Pós-graduação em Terapia Ocupacional da UFSCar recebe inscrições para mestrado e doutorado

Crédito: Freepik

Estão abertas as inscrições na seleção para os cursos de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Terapia Ocupacional (PPGTO) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). As pessoas interessadas podem se inscrever até o dia 13 de setembro. São 19 vagas para o mestrado e 18 para o doutorado.

O PPGTO tem a área de concentração em "Processos de Intervenção em Terapia Ocupacional" e possui três linhas de pesquisa: "Promoção do Desenvolvimento Humano nos Contextos da Vida Diária", "Redes Sociais e Vulnerabilidades" e "Cuidado, Emancipação Social e Saúde Mental". O Programa é o primeiro na área de Terapia Ocupacional do Brasil e seu objetivo é consolidar e ampliar o desenvolvimento científico do campo, como também se projetar em direção às novas tendências, nacional e internacionalmente, voltando-se para a necessidade de formação pós-graduada específica em TO.

O processo seletivo para o mestrado e doutorado consta de duas etapas: avaliação do projeto de pesquisa e defesa oral do projeto. A primeira etapa tem início em outubro e os aprovados devem se matricular entre fevereiro e março de 2025.

As orientações e documentação para inscrição estão disponíveis nos editais, acessíveis na aba "Processos Seletivos" do site www.ppgto.ufscar.br. Todas as informações sobre a seleção também devem ser consultadas nos editais.

