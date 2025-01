População reclama de antecipação de reajustes de combustíveis em São Carlos

Posto de combustíveis: reajuste antecipado em São Carlos deixa consumidores revoltados - Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Vários leitores e internautas entraram em contato com o SÃO CARLOS AGORA reclamando de uma alta antecipada dos preços dos combustíveis nos postos de São Carlos. A gasolina e o diesel ficarão mais caros a partir do próximo sábado, 1º, nos postos de combustíveis de todo o país.



Porém, segundo os consumidores, os postos de combustíveis do município reajustaram seus preços já a partir de terça-feira, dia 28 de janeiro, causando revolta em muitos dos motoristas da cidade que foram obrigados a gastar mais para abastecer.

“O governo anunciou que vai ter aumento nos combustíveis por causa do aumento ICMS a partir do dia 01/02/25 só que a maioria dos postos como de São Carlos já aumentaram os preços desde ontem (terça-feira, 28). Só que você liga para o Procon para que eles façam alguma fiscalização sobre esses aumentos abusivos eles dão mil e uma desculpas pedem para você fazer um cadastro sem cabimento algum para que eles possam tentar ir fazer alguma fiscalização. Sem esse cadastro eles não podem fazer nenhuma fiscalização quero saber qual órgão responsável que tenho que procurar”, narrou um consumidor que não quis se identificar.



REAJUSTES NA GASOLINA E NO DIESEL - A mudança no preço reflete o reajuste do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), aprovado em 31 de outubro de 2024, durante uma reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).



Para a gasolina, o ICMS aumentará R$ 0,0979, passando de R$ 1,37 para R$ 1,47 por litro, o que representa uma elevação de 7,14%. O imposto sobre diesel subirá R$ 0,0565, indo de R$ 1,06 para R$ 1,12 por litro.



Em 2024, o diesel, usado para abastecer caminhões, não teve nenhum reajuste. Por outro lado, a gasolina foi o subitem que mais contribuiu para a alta total de 4,83% do IPCA no ano passado.

POR QUE O ICMS DOS COMBUSTÍVEIS VAI SUBIR? - Esse novo aumento do ICMS dos combustíveis reflete a mudança na forma de calcular o ICMS estadual. Em 2022, após a aprovação de uma Lei Complementar, o cálculo do ICMS nos combustíveis passou a ter um valor fixo por litro em todos os estados, deixando de lado o sistema anterior, em que cada estado calculava o ICMS trimestralmente, usando como base o preço médio dos três meses anteriores.



Para estabelecer de forma gradual esse novo sistema de cálculo, desde 2023 foi estabelecido um cronograma de restabelecimento de alíquotas.

Por isso, a partir do início de fevereiro deste ano entra em vigor a nova alíquota do ICMS, que, na prática, é apenas uma parte do preço final do combustível, que tem ainda a incidência de imposto federal e as margens da Petrobras, das distribuidoras e dos revendedores.



Para definir o valor do ICMS, o Confaz se reúne anualmente com as secretarias de Fazenda dos 26 estados e do Distrito Federal.



OUTRO LADO – A assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de São Carlos informou que todos os órgãos fiscalizadores necessitam de denúncia para guiar a fiscalização. “Precisa formalizar a denúncia. Pelo telefone, passando os dados solicitados pela telefonista, no atendimento presencial preenchendo um formulários físico ou via Internet Procon.saocarlos.sp.gov.br”, informou a nota. O Procon também informa que realiza pesquisas periódicas de preços dos postos. A última foi realizada no dia 19 de janeiro.

