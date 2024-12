Policiais civis da Seccional de São Carlos viram Papais Noeis e presenteiam garoto de 6 anos

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Policiais civis e o pequeno Miguel no momento da doação - Crédito: Maycon Maximino

Os policiais civis da Delegacia Seccional de São Carlos se tornaram Papais Noéis nesta segunda-feira, 23 e em uma iniciativa solidária, levaram presentes, carinho e muita empatia para um garotinho de apenas 6 anos, residente no Cidade Aracy 2.

A ação social ganhou corpo quando Miguel deixou uma cartinha na Seccional e ele pedia roupas, chinelos e leite para ele e sua irmã de 7 anos.

Os policiais leram a carta e se sensibilizaram. Realizaram entre si um mutirão de doações e conseguiram atender, além do pedido do pequeno são-carlense, comprar presentes para que o seu Natal e de sua família pudesse ser iluminado e com calor humano, mostrando a interação entre a população e os policiais civis.

Desta forma, nesta segunda-feira, os policiais foram até a casa de Miguel para levar alegria, felicidade e se tornarem os Papais Noéis de plantão do pequeno são-carlense que reside na rua Antônio da Graça de Generoso.

Leia Também