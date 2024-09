PM, GM e fiscalização realizam operação para coibir pancadões e bailes funk em São Carlos

A Policia Militar, com apoio da Guarda Municipal e do Departamento de Fiscalização da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, realizou na noite de sábado (21/09) e madrugada de domingo (22/09) a operação “Moralização“ em bares e demais estabelecimentos comerciais em várias regiões da cidade

As equipes da Policia Militar, guardas municipais e os fiscais da Prefeitura realizaram a operação com o objetivo de coibir o funcionamento irregular e fora do horário permitido desse tipo de estabelecimento e para evitar perturbação de sossego também com a realização de pancadões e bailes funks nesses locais.

O secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Samir Gardini, informou que a operação teve continuidade para garantir a paz e proteção da população.

Nesta operação 20 pessoas foram abordadas e revistadas. No total foram 09 bares vistoriados, sendo que três bares foram notificados por irregularidades administrativas e um evento paralisado por descumprir as exigências e restrições da autorização.

Gardini disse, ainda, que foram verificadas restrições de horário de funcionamento em alguns bares com denúncias de perturbação de sossego e que outras operações devem ser programas por meio do Gabinete de Gestão Integrada (GGIM).

O diretor de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela informou que as operações de fiscalização de barulho e perturbação de sossego em estabelecimentos são acompanhadas e determinadas pelo Promotor de Justiça, Sérgio Domingos de Oliveira.

