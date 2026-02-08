Plano Diretor: São Carlos discute modelo de Distrito de Inovação

A Prefeitura de São Carlos promove, na próxima quarta-feira, dia 11 de fevereiro, às 18h, no Onovolab, mais uma audiência pública dentro do processo de revisão do Plano Diretor do município. O encontro terá como tema central o Distrito de Inovação, também conhecido como Quadrilátero de Inovação, modelo urbano que vem sendo adotado por cidades de médio e grande porte no Brasil e no exterior.

De acordo com o assessor do prefeito Netto Donato, João Muller, a audiência tem como objetivo ampliar o diálogo com setores diretamente ligados à produção de conhecimento, ciência e tecnologia. O evento contará com a participação de pesquisadores, cientistas, representantes de startups, profissionais das universidades e das unidades da Embrapa instaladas na cidade.

“Nós estaremos dialogando com toda a sociedade, em especial com esse público que está diretamente envolvido com a produção de conhecimento e tecnologia. Queremos discutir o Distrito de Inovação, que é uma tendência já observada em várias cidades e que pode ser aplicada em São Carlos”, destacou Muller.

O assessor reforçou ainda que a revisão do Plano Diretor é um processo coletivo e que a administração municipal busca garantir espaços de escuta e participação popular. “Estamos convidando toda a população de São Carlos para participar. Esse é mais um momento de construção conjunta, para que possamos avançar na revisão do Plano Diretor e preparar a cidade para os próximos anos”, afirmou.

A audiência pública no Onovolab integra uma série de encontros promovidos pela Prefeitura com o objetivo de atualizar o Plano Diretor e alinhar o desenvolvimento urbano às demandas contemporâneas, especialmente no que diz respeito à inovação, tecnologia e à economia do conhecimento.

