Pesquisadora da USP São Carlos lança livro para ajudar professores no ensino de robótica

Com 376 páginas e capítulos voltados para diferentes níveis de ensino, livro foi cuidadosamente elaborado para atender a diversos públicos - Crédito: Divulgação

A robótica educacional e as aulas de programação desempenham um papel fundamental no estímulo ao raciocínio lógico, ao pensamento computacional e à criação de soluções para problemas concretos, além de fomentar a criatividade e a inovação em crianças, jovens e adultos. No entanto, a transformação de conceitos tecnológicos complexos em algo acessível e prático para crianças e jovens ainda é um desafio. Pensando nisso, a professora Roseli Aparecida Francelin Romero, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, organizou o livro Robótica Educacional, lançado pela Editora da Universidade (EDUSP).

A obra apresenta um material didático estruturado e abrangente, que combina experiências práticas e teóricas extraídas de diversas fontes. “Priorizamos exemplos reais e aplicáveis, permitindo que o material pudesse ser utilizado em competições de robótica e também no ensino”, explica Roseli.

De acordo com a professora, a falta de materiais em português que combinassem exemplos testados e adaptados à realidade das salas de aula e das competições nacionais motivou a professora a desenvolver a obra, que levou 4 anos ao todo para ser concluída. “Nosso objetivo era criar um recurso acessível para diferentes níveis de ensino, atendendo às demandas do público brasileiro, especialmente professores interessados em integrar a robótica ao ambiente escolar”, destaca.

Conteúdo abrangente e prático

O livro conta com capítulos voltados para o ensino infantil, universitário e a formação de professores, explorando desde os conceitos básicos da robótica até a aplicação de kits populares de robótica como Arduino, PET e LEGO Mindstorms, que são amplamente utilizados na Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR).

Além disso, a publicação apresenta um panorama da robótica educacional no Brasil, com iniciativas de grupos de pesquisa, competições nacionais e exemplos de interação humano-robô, como o robô humanoide NAO. Um dos capítulos explora, ainda, as técnicas de inteligência artificial aplicadas à robótica, incluindo definição de trajetórias e estratégias de busca, com exemplos práticos e acessíveis.

A produção contou com a colaboração de 19 autores, entre professores do ICMC, ex-alunos e pesquisadores de outros estados e instituições internacionais, como a Universidade de Toulouse, na França, e a University College London, no Reino Unido.

Lançamento

O lançamento oficial do livro aconteceu no dia 13 de novembro, durante o 16th Brazilian Symposium on Robotics (SBR 2024), realizado em Goiânia. O evento reuniu pesquisadores, estudantes e entusiastas para discutir os avanços da robótica inteligente. “Foi muito especial, porque estávamos diante de um público extremamente engajado na área, que recebeu muito bem a proposta do livro”, compartilha Roseli.

Coordenadora do Laboratório de Aprendizado de Robôs (LAR) no ICMC e tutora do grupo de robótica Warthog, bicampeão da Competição Brasileira de Robótica (CBR), Roseli destaca a importância da obra: “Espero que o livro encoraje mais pessoas a explorar o fascinante universo da robótica educacional e a integrar essa tecnologia nas salas de aula, transformando o aprendizado em uma experiência inovadora e criativa”.

O livro Robótica Educacional está disponível para compra no site da Edusp neste link: https://www.edusp.com.br/livros/robotica-educacional.

