Pesquisa da UFSCar promove capacitação para profissionais que atuam com Educação, Saúde e Assistência na primeira infância

Uma pesquisa de doutorado, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Terapia Ocupacional (PPGTO) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), está convidando profissionais que atuam nas áreas de Educação, Saúde e Assistência na primeira infância para realizarem capacitação sobre instrumento utilizado para traçar perfil de desenvolvimento funcional da criança em suas rotinas diárias. O estudo "Validação da Medida de Engajamento, Independência e Relações Sociais (MEISR - BR) para uso no Brasil" é realizado pela doutora Ana Claudia Moron Betti, sob orientação de Patricia Carla de Souza Della Barba, docente do Departamento de Terapia Ocupacional (DTO ) da UFSCar.

Ana Claudia Betti explica que o MEISR "é um questionário para as famílias, que tem como objetivo traçar um perfil de desenvolvimento funcional da criança em suas rotinas diárias, instrumentalizar as famílias sobre o desenvolvimento funcional das crianças e como oferecer oportunidades nas rotinas diárias, bem como monitorar o progresso deste desenvolvimento, sempre baseado em suas rotinas diárias".

O instrumento foi criado na língua inglesa e foi adaptado para o Brasil em 2023 por outra pesquisa realizada na UFSCar, acessível em https://bit.ly/3WqYSZk .

O estudo atual pretende validar o MEISR junto aos profissionais que deverão aplicar o instrumento com duas famílias já atendidas por eles. "A validação de instrumentos envolve um conjunto de procedimentos destinados a avaliar a precisão dos resultados obtidos com seu uso, garantindo que realmente abordem as especificações e objetivos que pretendem investigar. Além disso, busque identificar possíveis melhorias ou adaptações permitidas para alinhar as variáveis escolhidas ao construção teórica analisada", aponta a pesquisadora da UFSCar.

Capacitação

A pesquisa oferece uma capacitação online e gratuita para profissionais autônomos de áreas como Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Psicologia, Fonoaudiologia, Serviço Social, Pedagogia, Musicoterapia, Nutrição, Enfermagem, Psicomotricidade e Medicina, que acompanham, pelo menos, duas crianças e suas famílias . A capacitação vai explicar o uso do instrumento para utilização e aplicação junto a essas crianças e famílias, como forma de coleta de dados para a pesquisa de validação.

O encontro online será no dia 1º de fevereiro, às 9 horas, via Google Meet e a inscrição deverá ser feita por este link ( https://bit.ly/3CjTroe ). Os participantes terão acesso a capacitação, plantão de dúvidas online e certificação certificada. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail abetti@estudante.ufscar.br ou pelo telefone (15) 99186-8668.



Projeto de pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética da UFSCar (CAAE: 83534224.6.0000.5504).

