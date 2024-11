Pedágio entre São Carlos e Ribeirão Preto está mais caro

Praça de Pedágio - Crédito: divulgação

As praças de pedágio sob concessão da Arteris ViaPaulista tiveram as tarifas reajustadas neste sábado (23). O reajuste será de 4,424799%, referente à evolução do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) entre setembro de 2023 e setembro de 2024, além de um acréscimo de R$ 0,10 no valor da tarifa.

Na rodovia SP-318, entre São Carlos e Ribeirão Preto, o condutor de automóvel, caminhonete, triciclo e furgão passa a pagar R$ 8,20 tanto na ida, quanto na volta. Com desconto o preço cai para R$ 7,79.

As novas tarifas válidas para veículos de passeio, motocicletas e, em caso de veículos comerciais, por eixo. O desconto de 5% para os usuários que utilizam o pagamento eletrônico permanece e não sofre qualquer alteração.

A decisão foi publicada no Diário Oficial do dia 19 de novembro e autoriza a revisão dos valores com base na evolução da inflação. O reajuste é uma previsão contratual e acontece uma vez ao ano, sempre na data de aniversário do contrato. Tanto o reajuste como o acréscimo representam uma correção em relação às perdas inflacionárias, bem como mitigar desequilíbrios do contrato de concessão.

Confira os novos valores do pedágio entre São Carlos e Ribeirão Preto, na SP-318:





