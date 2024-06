Pedaço do teto despenca no Ceme e assusta pacientes; veja o vídeo

Parte do teto do Ceme caiu na manhã desta segunda-feira enquanto pacientes aguardavam exames - Crédito: reprodução

Uma parte do forro do Centro Municipal de Especialidades (Ceme), na Vila Lutfalla, teria despencado na manhã desta segunda-feira, 9, e assustou pacientes que estavam no local aguardando atendimento.

Uma leitora do São Carlos Agora, indignada, entrou em contato e indignada, denunciou o caso. Ela informou que foi até o Ceme com o filho que iria passar por um Raio X. Estava sentada com ele e de repente ouviu um barulho. Ao olhar, assustada, viu um pedaço do forro caído no piso bem ao seu lado.

Revoltada, ela disse até os funcionários ficaram “chocados”. “Eu perguntei a eles e fui informada que a Prefeitura já foi comunicada do problema, mas nada foi feito. Isso está uma vergonha. Na Câmara, os vereadores discutem, mas nenhuma providência é tomada”, lamentou.

Por fim, a mulher fez uma indagação. “Tinham muitos pacientes sentados aguardando exames no Ceme. E se esta pedra cai na cabeça de alguém? Como fica?”, finalizou.

Leia Também