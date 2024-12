Paula Knoff: "Estaremos em Brasília dia 12 para receber prêmio do MEC"

"São Carlos obteve 91 pontos, um resultado que reflete o empenho e a dedicação de todos os envolvidos na educação das crianças do município. Durante o ano, foram realizadas ações alinhadas aos 20 critérios estabelecidos para a obtenção do selo" - Crédito: SCA

A secretária municipal de Educação, Paula Knof, afirmou, nesta quarta-feira, 4 de dezembro, em entrevista ao SÃO CARLOS AGORA, que na próxima semana, no dia 12 de dezembro em Brasília para receber uma premiação pelo desempenho da Pasta na alfabetização dos estudantes. O município alcançou a categoria Ouro no Selo Compromisso Nacional com a Alfabetização, parte do programa Criança Alfabetizada (CNCA), concedido pelo Ministério da Educação (MEC). O selo é um reconhecimento para as secretarias da Educação que implementam boas práticas e adotam políticas, programas, estratégias e gestões públicas voltadas ao cumprimento das metas de alfabetização e redução de desigualdades previstas no Plano Nacional de Educação (PNE) e no CNCA.

“São Carlos obteve 91 pontos, um resultado que reflete o empenho e a dedicação de todos os envolvidos na educação das crianças do município. Durante o ano, foram realizadas ações alinhadas aos 20 critérios estabelecidos para a obtenção do selo. A Secretaria Municipal de Educação, em colaboração com a Articuladora Municipal do programa, reuniu toda a documentação necessária, que foi analisada e aprovada”, ressaltou Paula.

A secretária comentou que a Pasta trabalhou muito para recuperar as perdas no ensino que houve durante a pandemia da Covid-19, quando as escolas foram obrigadas a promover aulas híbridas. “Fizemos tudo para a recuperação destes estudantes para evitar qualquer defasagem”, destaca.

ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL

A Secretaria Municipal de Educação administra 25 do Orçamento Municipal e, assim, contará com cerca de R$ 500 milhões, emprega 16 mil pessoas entre professores, diretores e outros profissionais de pedagogia e também de apoio.

Paula Knof explica que na projeção do ensino para 2025 já é prevista a escola de tempo integral na rede municipal de ensino. Segundo ela, o novo sistema será implantado em parceria com o Governo Federal. Ela também explicou que para motivar os estudantes o sistema de escola integral também prevê atividades culturais e esportivas, que serão lúdicas e ligadas ao projeto pedagógico. “Não serão atividades soltar e distantes do ensino, mas atividades que se somarão ao aprendizado feito em sala de aula”, diz ela. .

ALUNOS DAS ESCOLAS BILÍNGUES PREMIADOS

Paula Knof se disse também orgulhosa com alunos surdos de 4 a 16 anos que estudam nas escolas CEMEI Ida Vincinguerra e EMEB Dalila Galli, que fazem parte do Programa Bilíngue São Carlos. Maria Vitória (6ºA), Richard e Erick (8ºB), Luíza, João Pedro e Nicole, todos do 9º ano do Ensino Fundamental II, participaram da 3ª edição do Campeonato Artístico Literário do #CasaLibras, orientados pela professora Sabrina Maria de Amorim Cavequia, ganharam em 1º lugar com o desenho de releitura da obra “Campo dos Girassóis”, de Van Gogh, utilizando a versão sinalizada pelo poeta surdo Cacau Mourão. A releitura mostra um campo de girassóis que se alegra ao ser iluminado pelas mãos que fazem o sinal em Libras.

Concorreram 40 escolas e mais de 90 inscritos do Brasil inteiro. O projeto é realizado pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), com apoio do Ministério da Educação. “A conquista reflete o comprometimento das escolas com a inclusão e o desenvolvimento integral dos alunos surdos, proporcionando um ambiente de aprendizado onde é possível explorar o potencial”, finaliza.

EDUCAÇÃO MAKER

Paula também destacou o Programa de Educação Maker para as Escolas Municipais de Ensino Básico (EMEB’s) da Rede Municipal de Educação, que utilizam 16 containers com isolamento acústico, mobiliários, equipamentos como mesas digitalizadoras, impressoras 3D, smartphones, tablets, Smartvs LED 50” e materiais escolares.

“O Programa de Educação Maker foi implantado nas escolas de ensino fundamental, a com salas makers estilo container, projetadas, climatizadas, mobiliadas e com os equipamentos apropriados para o desenvolvimento deste programa com os alunos. Os cursos vão envolver ainda música, cinema, robótica, empreendedorismo, arquitetura social”, detalhou a secretária.

O conceito do ensino maker ainda é desconhecido para muitos pais, mas traz diversos benefícios para os estudantes, principalmente para a educação básica. Por meio dessa metodologia de educação, o ensino maker incentiva o aprendizado através do “aprender fazendo”. Tem como objetivo principal estimular na criança a vontade e iniciativa de buscar soluções criativas e aproveitar os recursos disponíveis para o seu desenvolvimento.

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES

Paula destacou A Prefeitura de São Carlos está com inscrições abertas até quinta-feira 5 de dezembro para o Processo Seletivo Simplificado para contratação de professor em caráter temporário para emprego de Professor II e Professor III – áreas Educação Física, História, Inglês, Língua Portuguesa, Geografia, Ciências Físicas e Biológicas, Arte e Educação Especial.

As contratações poderão ocorrer durante o ano letivo de 2025, de acordo com a necessidade da Prefeitura e à medida que surgirem vagas.

CRECHE ANITA COSTA

Com relação à Creche Anita Costa, Paula explicou que ela será administrada pela entidade CEJA e passará a atender crianças de 0 a 4 anos, pois antes atendia de 0 a 3 anos. Ela explica que a extensão do horário até às 18h está dependendo de uma nova parceria com a ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos).

Leia Também